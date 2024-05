Futsal: Benfica perde nos penáltis e falha final da Liga dos Campeões

Hat-trick de Lúcio Rocha foi insuficiente para garantir o triunfo no tempo regulamentar e será o Palma a ficar à espera do vencedor do Barcelona-Sporting.

O Benfica foi esta sexta-feira derrotado pelos espanhóis do Illes Balears Palma no desempate por grandes penalidades (4-3) - após uma igualdade a quatro no período regulamentar e um prolongamento sem golos -, falhando mais uma vez a presença na final da Liga dos Campeões de futsal, a disputar em Yerevan, na Arménia.

Vencedora da edição de 2009/10, a formação portuguesa esteve perto de conseguir vingar a eliminação de há um ano, em Maiorca, mas não foi capaz de superar os actuais campeões europeus, título conquistado em 2023 pelo então denominado Mallorca Palma Futsal (também) nos penáltis frente ao Sporting.

Lúcio Rocha, de 19 anos, esteve em destaque ao assinar um hat-trick (7, 22 e 37'), decisivo para impedir que a reacção do Illes Balears Palma nos minutos finais acabasse por ser fatal para os "encarnados", que estiveram a um minuto de seguirem para a final.

O Benfica marcou primeiro, por Lúcio Rocha, mas permitiu o empate num golo de Jesús Gordillo (9'), que Jacaré (11') desfez ao assinar o segundo golo do Benfica. O bis de Lúcio Rocha ampliava a vantagem. Mas, logo após a expulsão de dois minutos do "maiorquino" Ernesto, o Palma Futsal reduziu para 3-2 pelo guarda-redes Luan Muller (34').

Lúcio Rocha explorou o "cinco contra quatro" dos espanhóis para repor a vantagem em dois golos... insuficientes para superar os maiorquinos, que reduziram de imediato por Marcelo, para igualarem a um minuto do fim, com novo golo de Jesús Gordillo.

Com cinco faltas no arranque do prolongamento, o Benfica enfrentou aos três minutos um livre de 10 metros, falhado por Rômulo. A primeira parte do tempo extra foi de maior pressão do Palma, mas sem que os espanhóis lograssem marcar.

Na segunda, ninguém arriscou, tendo a decisão seguido para os penáltis. Diego Nunes e Rocha falharam, pelo que o penálti defendido por Martim foi insuficiente para que o Benfica se apurasse.