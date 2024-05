“Entregas do comércio online estão a congestionar as ruas europeias”

Especialista em mobilidade da UE diz que as entregas do comércio online são um problema crescente na Europa. E garante que em Portugal há cada vez mais interesse em promover projectos de inovação.

As cidades europeias estão a confrontar-se com um problema comum que está a “congestionar as ruas”: o crescimento das entregas do comércio online, que contribui para o aumento do número de veículos nas estradas. Quem o diz é Jordi Casas, gestor de desenvolvimento urbano no EIT Urban Mobility, uma iniciativa do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia.