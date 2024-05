Câmara de Oeiras disponibiliza quartos para professores deslocados por 150 euros/mês

A Câmara de Oeiras inaugurou nesta quinta-feira um novo alojamento para professores deslocados naquele concelho, com oito quartos individuais, por uma renda mensal de 150 euros cada, num investimento municipal de cerca de 120 mil euros, anunciou a autarquia.

Este apoio habitacional insere-se no programa municipal de alojamento apoiado para docentes, implementado desde o ano lectivo 2019-2020, em que foram já disponibilizados um total de cinco quartos na Rua da Figueirinha e na Rua Marquês de Pombal, onde já pernoitaram, até ao momento, 23 professores deslocados no concelho de Oeiras, distrito de Lisboa.

O novo alojamento, a Casa do General, no número 22 da Rua da Fundição de Oeiras, é constituído por oito quartos, dos quais três foram já nesta quinta-feira ocupados por professores deslocados, informou a câmara municipal, presidida pelo independente Isaltino Morais, referindo que a disponibilização deste espaço de habitação resulta de um investimento de cerca de 120 mil euros.

Com este novo espaço, o município dispõe agora de 13 quartos individuais para alojar professores deslocados, por uma renda mensal de 150 euros cada, com serviços de água, luz e comunicação incluídos, o que considera ser "um apoio fundamental" para os docentes que vêm de diferentes pontos do país para leccionar em escolas da rede pública de Oeiras.

Desde Março de 2020 e até ao momento, o município permitiu o acolhimento, ao todo, de 26 professores deslocados, incluindo os três docentes que entraram agora na Casa do General.

"Prevê-se que até ao final do ano sejam disponibilizadas mais duas residências para a mesma finalidade", revelou o município, adiantando à agência Lusa que se situam ambas na Rua da Fundição de Oeiras, nos números 19 e 21, com capacidade para alojar oito e sete professores, respectivamente, ou seja, mais 15, no total.

Este programa é dirigido a qualquer professor deslocado colocado numa escola de Oeiras, sendo para tal necessário solicitar junto da direcção do agrupamento de escolas a integração na lista anual de docentes que pretendem usufruir de alojamento apoiado disponibilizado pelo município de Oeiras.

Questionada sobre o apoio habitacional a outros profissionais deslocados no concelho, a Câmara de Oeiras disse que "já estão a ser planeados alojamentos para polícias e médicos", sem adiantar mais pormenores.