Os fantasmas néon de Catarina Miranda querem ocupar os seus lugares

Estreada no festival Abril Dança Coimbra e agora apresentada no DDD — Festival Dias da Dança, Atsumori reafirma o imaginário singular da artista.

Atsumori, é a nova criação de Catarina Miranda, recentemente anunciada como a única candidata portuguesa à primeira edição do Salavisa European Dance Award, ao qual concorre com Bouchra Ouizguen, Dalila Belaza, Dorothée Munyaneza e Idio Chichava. Estreou-se a 27 de Abril no Teatro Académico de Gil Vicente, no âmbito do festival Abril Dança Coimbra, e chegou ao Porto a 30 de Abril (a apresentação de 1 de Maio foi cancelada devido à greve dos trabalhadores da Ágora), incluída no DDD — Festival Dias da Dança, um contexto bem familiar para a artista. Segue agora para o Centre Pompidou, em Paris, onde inicia uma digressão internacional.