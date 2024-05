Cupra Formentor e Leon adoptam “nariz de tubarão” e preparam-se para receber mais potência

A Cupra é ainda uma marca automóvel a viver a sua primeira infância: depois de o conceito ter sido maturado numa divisão de performance da Seat, cortou o cordão umbilical e, no arranque de 2018, apresentou-se com uma vida independente. No entanto, não é por ser nova (ou talvez por ser nova) que se move mais devagar. Vai daí, encheu Madrid, na noite de segunda-feira, com centenas de pessoas, entre jornalistas, concessionários, clientes e entusiastas, para apresentar os novos Formentor e Leon, modelos relevantes entre a sua ainda curta gama, mas também para anunciar a criação da Cupra Design, uma nova casa totalmente autónoma, que se encarregará do merchandising da marca, mas também de outras empresas, com distintos produtos, mas prometendo uma visão de arrojo semelhante.

Foi aliás esse atrevimento que sobressaiu nos seus renovados dois modelos, que estreiam uma nova linguagem de design, com o mesmo propósito de “não querer agradar a todos”, assim como de “cortar com a tradição, provocar”. Isto, numa altura em que a Cupra regista um relevante crescimento: no primeiro trimestre do ano, assinalou 56.600 entregas, um aumento de 21,4% face ao período homólogo.

Foto No Cupra Leon, foi trabalhada a forma como o automóvel se liga ao asfalto, de forma a proporcionar uma condução mais envolvente dr

Tanto no caso do Formentor como no do Leon, adoptou-se o capot em forma de “nariz de tubarão”, que já tinha somado pontos no eléctrico Born e que passará a estar presente nos futuros lançamentos, com o logótipo Cupra num ponto central e deixando espaço para a grelha — tripartida, no caso do Formentor — assumir uma presença mais agressiva. Também a iluminação passa a ter uma diferente assinatura, que ganha maior expressão quando adopta matriz LED e desenha três pequenos triângulos luminosos, numa óptica triangular, criando um efeito tridimensional.

Mas há traços que os colocam em mundos opostos: enquanto o Formentor se apresenta de linhas robustas e com uma razoável distância ao solo, com vista também ao conforto, no Leon foi trabalhada a forma como o automóvel se liga ao asfalto, de forma a proporcionar uma condução mais envolvente.

No interior, a marca destaca a preocupação na escolha dos materiais, com foco na sustentabilidade (há bancos revestidos em microfibra reciclada a 73% ou em pele ecológica), mas também na percepção de qualidade, que, pelo que mostrou, aumentou alguns pontos. A digitalização também não foi negligenciada, com uma nova interface no cockpit digital, que se desenha por trás do volante, bem como no sistema de infoentretenimento, que passa a assentar num ecrã táctil de 12,9''. O sistema de infoentretenimento inclui uma App Bar melhorada, widgets e a Clima Bar retro iluminada para uma interface mais fácil de utilizar.

Ambos os automóveis apresentam um novo sistema de som com 12 altifalantes, desenvolvido em colaboração com a Sennheiser Mobility.

Foto No interior, foi melhorada a qualidade percepcionada, tanto no Formentor (na imagem), como no Leon dr

Tanto o Formentor como o Leon serão disponibilizados com mecânicas a gasolina, a gasóleo, mild-hybrid e plug-in hybrid. Na base da oferta, o TSI a gasolina, de 1.5 litros, debita 150cv, acoplado a uma transmissão manual de 6 velocidades. Com base no mesmo motor, há uma variante mild-hybrid (eTSI), mas com apoio eléctrico de 48V e que recorre à caixa automática DSG de sete relações. Neste caso, o sistema recorre a um motor de arranque de 48V e a uma bateria de iões de lítio de 48V, tornando possível circular sem recorrer à mecânica térmica, o que melhora consumos e respectivas emissões.

Apesar da quebra de interesse, o Diesel mantém-se no portefólio, com o conhecido TDI de 2.0 litros, a debitar 150cv, associado a uma caixa DSG.

Por fim, um dos destaques é a oferta de híbridos de ligar à corrente, com duas opções: de 204 ou e 272cv. Em ambos os casos, a mecânica assenta num motor 1.5 TSI, que se une a um motor eléctrico e a um conjunto de baterias de maior capacidade (19,7 kWh úteis), o que estica a autonomia eléctrica até aos cem quilómetros. Outra novidade relevante é o facto de passar a admitir carregamento até 50 kW. A versão VZ e-Hybrid de 272cv tem entre os seus opcionais travões Brembo.

No topo da gama, está um novo bloco a gasolina de 333cv, que soma potência aos dois modelos (no caso do Leon, apenas a variante Sportstourer incluirá esta mecânica) e conta com tecnologia de repartição de binário, podendo ser equipado, em opção, com travões Akebono.

Foto Na traseira, o logo surge iluminado david casas

Ainda sem preços anunciados (para referência, o actual Cupra Leon custa desde 34.703€ e o Formentor a partir de 36.955€), o Cupra Leon deverá começar a chegar aos mercados em Junho; pelo Formentor, há que esperar por após o Verão.