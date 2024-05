Escritor norte-americano Paul Auster morre aos 77 anos

Morreu esta terça-feira, com 77 anos, o romancista norte-americano Paul Auster, autor de obras como A Trilogia de Nova Iorque e Mr.Vertigo. A informação foi avançada pelo The New York Times, que confirmou que o escritor morreu em sua casa, em Nova Iorque, devido a complicações relacionadas com o cancro do pulmão.

Nascido no seio de uma família judia de ascendência austríaca, em 1947, em Newark (Nova Jérsia), Auster faria mais tarde de Brooklyn a sua casa e cenário dos seus romances, sobretudo nas décadas de 1980 e 1990.

Tem uma extensa obra literária publicada em mais de 40 línguas.

Em Portugal, Paul Auster tem grande parte da obra publicada, em particular os romances, como Mr. Vertigo, Palácio da Lua, Música do Acaso, Leviathan, A Trilogia de Nova Iorque, Timbuktu, O livro das ilusões, As loucuras de Brooklyn, O homem na escuridão e 4 3 2 1, com o qual foi finalista ao Booker Prize.

Assinou a realização de um par de filmes, incluindo A vida interior de Martin Frost (2007), rodado parcialmente em Portugal.

Foi galardoado com o Prémio Príncipe das Astúrias de Literatura 2006, feito Comendador da Ordem das Artes e das Letras de França em 2007 e é membro da Academia Americana de Artes e Letras e da Academia Americana de Artes e Ciências.