Montenegro diz que há exigências excessivas sobre os agricultores nacionais

Primeiro-ministro esteve hoje na Ovibeja, onde disse acreditar nas capacidades dos agricultores portugueses “para produzir para o nosso mercado com os nossos próprios produtos”.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, assumiu esta manhã na Feira do Alentejo Ovibeja, não ser “indiferente” aos protestos inorgânicos que recentemente mobilizaram agricultores portugueses contra as imposições de natureza burocrática e ambiental que “urge estancar”.

Os protestos a que Portugal assistiu, salientou o primeiro-ministro, “acabam por ser uma manifestação que revela indignação por anos de abandono da produção nacional”. Montenegro diz pretender “assegurar” que tanto em Portugal como também na Europa, haja maiores condições de igualdade e reciprocidade “entre as exigências que estamos a impor aos produtores nacionais e aquilo que acontece com os produtos que são colocados nas prateleiras dos nossos supermercados e mercados provindos de outras geografias”.

O primeiro-ministro classifica de “masoquista” o modo como esta situação tem sido encarada, nomeadamente do ponto de vista das exigências ambientais ou do ponto de vista da saúde pública. “Não podemos aceitar é que se exija tudo aos produtores nacionais e não se exija o mesmo cumprimento a quem coloca a preços muito mais baixos os produtos que concorrem connosco” realçou o governante.

Luís Montenegro destacou ainda o que aconteceu nos últimos 10 anos em Portugal: “Triplicámos em nosso desfavor o desequilíbrio da nossa balança comercial nos produtos agro-alimentares. Em dez anos passámos a importar três vezes mais do que em 2014” conclui Luís Montenegro, que se assume como defensor da soberania alimentar, apontando para as capacidades dos agricultores portugueses “para produzir para o nosso mercado com os nossos próprios produtos”.