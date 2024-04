O regresso da discussão do “jobs for the boys

A viver com uma espécie de espada de Dâmocles sobre a cabeça, o Governo da AD mostra ter pressa em várias frentes: quer fazer mudanças na saúde, devolver tempo de serviço congelado aos professores, escolher a localização do novo aeroporto de Lisboa, mudar os apoios à habitação. Não sabe quanto tempo conseguirá governar e, portanto, tem de mostrar serviço. Até agora, todos estes temas estão no domínio das intenções, dada a dimensão gigantesca da tarefa ou a falta de condições de apoio político. O que já se sente na prática, porém, são as mudanças cirúrgicas em postos-chave da administração pública.

