Ovar dedica Maio ao azulejo e aposta num passeio pela cidade para o descobrir

O município de Ovar volta a estender a celebração do azulejo – cujo Dia Nacional é assinalado a 6 de Maio – ao longo de todo o mês. Este ano, estão previstas mais de duas dezenas de iniciativas, entre as quais se inclui um concerto de Cuca Roseta com a Orquestra Filarmonia das Beiras (já este domingo, dia 5, pelas 18h, na Igreja Matriz de Válega) e duas novas propostas. Uma delas manda o público percorrer as ruas da cidade, com um livro-mapa nas mãos e incumbido de uma missão especial: como o “Vai Passear” é acompanhado de um azulejo, os participantes são desafiados a encontrar o padrão correspondente ao seu azulejo nas ruas da cidade. A apresentação deste livrinho está marcada precisamente para o Dia Nacional do Azulejo, às 18h30, na Escola de Artes e Ofícios, estando também a ser preparadas várias visitas guiadas, no âmbito da programação Maio do Azulejo.

O mapa apresentado no “Vai Passear” propõe um circuito, para fazer a pé ou de bicicleta, que contempla pontos de passagem como a Rua do Azulejo, a Capela dos Passos, o Museu de Ovar ou a Quinta de São Thomé, entre outros imóveis com importantes fachadas de azulejo. A ideia é que os visitantes possam explorar a cidade de forma autónoma, durante todo o ano, e se sintam inspirados, no final do passeio – ou já em casa – a darem largas à criatividade, a colorir os desenhos de azulejos que fazem parte do livro.

Ainda que fique disponível ao longo de todo o ano, durante todo o mês de Maio este livro-mapa será ponto de partida para um conjunto de visitas guiadas especiais. A primeira acontece no dia 4, às 17h, e conta com colaboração da Confraria Gastronómica de Ovar, que vai dar a provar algumas iguarias típicas. Segue-se, a 19 de Maio, um “Vai Passear” que convida a um passeio fotográfico pelas Igrejas e Capelas do concelho de Ovar, e, no dia 25 de Maio, a proposta passa por partir à procura de histórias.

Outra das novidades prometidas para a edição deste ano do Maio do Azulejo prende-se com o audiowalk Rua de Sentido Único, que assenta num percurso sonoro que funde a história com as biografias e a arquitectura da cidade. Ao ouvido dos participantes, os testemunhos vão sussurrar os segredos de cada local, convidando-os a sentir a cidade como nunca antes – sessões marcadas para os dias 18 de Maio (às 15h e às 18h) e 25 de Maio (às 11h e às 18h).

Exposições, concertos e oficinas criativas

À semelhança do que já aconteceu nas primeiras seis edições, o programa preparado pela autarquia volta a contemplar propostas para todos os gostos, desde os concertos às oficinas criativas. Tudo com um único propósito: celebrar essa “marca indelével única” do território ovarense e que o município quer “preservar e potenciar”, sublinha Domingos Silva, presidente da Câmara Municipal. O autarca não tem dúvidas do potencial turístico do património azulejar, presente em toda a cidade e que faz de Ovar um verdadeiro Museu Vivo do Azulejo, defendendo que “as inúmeras propostas de experimentação da cidade, no Maio do Azulejo são um importante contributo para dar a conhecer diversos elementos ímpares do território e atrair fluxos turísticos ao concelho”.

Além do concerto de Cuca Roseta, está também previsto um espectáculo dos brasileiros Mart'nália e Paulinho Moska, a 25 de Maio, no Largo do Palácio da Justiça de Ovar, às 21h30. Referência, ainda, para a exposição “Entre Dois Mundos” de Gringo – e com a curadoria do Museu Nacional do Azulejo - que está patente na Galeria do Centro de Arte de Ovar, até 22 de Setembro. A proposta explora a dicotomia entre a terra e o mar, a mulher e o homem e o pescador e a varina.