Imigrante com cancro ganha mais de mil milhões de euros na lotaria americana

Cheng “Charlie” Saephan nasceu no Laos, país do Sudeste Asiático, e imigrou para os Estado Unidos da América desde 1994. Em 2016, foi-lhe diagnosticado um cancro. Oito anos depois, e ainda a combater a doença, jogou na Powerball - uma popular lotaria americana - e ganhou o oitavo maior prémio de sempre: 1,3 mil milhões de dólares (cerca de 1,2 mil milhões de euros). Uma parte da fortuna, garante, será usada para pagar a “um bom médico” para continuar os seus tratamentos.

Foi no dia 7 de Abril que Saephan, a mulher Duanpen Saephan e Laiza Chao, amiga do casal, juntaram 200 dólares e compraram 100 boletins do jogo de sorte americano. Num deles, assinalaram os números 22, 27, 44, 53 e 69 e a powerball 9. As probabilidades de ganhar eram de 1 em 292.2 milhões, mas a escolha bateu certo.

Os três vencedores optaram por receber o prémio num único momento, em vez da opção por pagamentos anuais. Com essa escolha, e pagos os respectivos impostos, o valor final desce para 422 milhões de dólares (cerca de 396 milhões de euros).

“Vou conseguir cuidar da minha família e da minha saúde”, afirmou, citado pelo Guardian, o homem de 46 anos, numa conferência de imprensa organizada pela sede da lotaria no estado do Oregon. No caso de Cheng “Charlie” Saephan, a questão ultrapassa o habitual “o que é que vou fazer com tanto dinheiro”. O doente oncológico admitiu questionar-se por quanto tempo viverá e de que forma, consequentemente, gastará o seu prémio.

O vencedor de um dos maiores prémios da lotaria americana é pai de dois filhos e está por estes dias a meio de mais uma ronda de quimioterapia. Disse ter sentido, há uns meses, que a sorte lhe ia trazer algum prémio, mas nada desta dimensão.

“Quero agradecer a Deus por me ter dado este prémio”, disse Saephan, citado pela Associated Press. A primeira despesa já está decidida: o laociano vai comprar uma casa.