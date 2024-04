Centro Interpretativo da Arte Rupestre do Vale do Tejo reabre em 25 de Maio

Arquivo Centro Interpretativo da Arte Rupestre do Vale do Tejo

O Centro Interpretativo da Arte Rupestre do Vale do Tejo (CIART), em Vila Velha de Ródão, reabre no dia 25 de Maio, após uma intervenção de requalificação e ampliação. Este espaço museológico, inaugurado em 2012, foi alvo de uma intervenção de requalificação e ampliação, "de forma a torná-lo mais contemporâneo e a permitir ao visitante perceber melhor a riqueza única deste património".

"Tratou-se duma intervenção abrangente, que se saldou num investimento superior a um milhão de euros e que, para além do edifício já existente e da reformulação do seu interior, incluiu uma ampliação para uma zona anteriormente devoluta, a poente, por onde se passará a fazer o acesso ao edifício, e um novo projecto de museografia", disse Luís Pereira, presidente do município de Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco.

O autarca esclareceu que nesta requalificação foram ainda concebidas novas galerias expositivas, um centro de documentação e um espaço multimédia e audiovisual. "Esperamos que possam contribuir para a divulgação deste património histórico-arqueológico e para a promoção das potencialidades do território da Beira Baixa", sublinhou.

Nos dias 24, 25 e 26 de Maio, a arte rupestre do Vale do Tejo vai estar em destaque em Vila Velha de Ródão, onde se realiza o seminário internacional Vale do Tejo e a Arte Rupestre, 50 anos depois. O evento é organizado pelo município de Vila Velha de Ródão e pela Associação de Estudos do Alto Tejo.

A inauguração do CIART está integrada neste evento que pretende assinalar os 50 anos desde que as águas do Tejo submergiram aquele que é um dos mais importantes conjuntos de arte pós-paleolítica da Europa e oferecer uma visão ampla e actualizada sobre o mesmo, promovendo o território e o seu património histórico-arqueológico.

O CIART tem como principal missão apoiar o estudo e a preservação deste vasto património arqueológico.

As inscrições no seminário são gratuitas, mas obrigatórias, através do preenchimento do formulário online disponível no sítio da internet do município de Vila Velha de Ródão (www.cm-vvrodao.pt), até 20 de Maio.