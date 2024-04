Fat White Family: “Uma banda é um casamento com um monte de pessoas. Quem aguenta?”

Bando de provocadores em forma de banda punk, editam Forgiveness Is Yours, o seu quarto álbum. Hedonismo desesperado para um entediante fim dos tempos. Falámos em Lisboa com Lias Saoudi.

“Como tudo o que fizeram, o resplandecente quarto álbum da banda de culto do sul de Londres, Forgiveness Is Yours, levou-os aos limites, não só do seu talento criativo, mas da sua saúde, da sua sanidade, da sua própria existência”. Com uma frase apenas na página de Bandcamp, apresenta-se o disco com que os Fat White Family, tremeluzindo na escuridão, iluminam os nossos dias desde 26 de Abril.