Governo exonera mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Ana Jorge ia fazer um ano no cargo de provedora, no dia 2 de Maio, e sai depois de o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social lhe exigir um plano de reestruturação para a Santa Casa.

A mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), liderada por Ana Jorge, e da qual faziam parte Sérgio Cintra, Teresa do Passo, João Correia e Nuno Miguel Alves, foi nesta segunda-feira exonerada.

Ana Jorge, que tomou posse como provedora no dia 2 de Maio de 2023, sai três dias antes de completar um ano no cargo e depois de o PÚBLICO ter noticiado que o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, liderado por Maria do Rosário Palma Ramalho, lhe exigiu um plano de reestruturação urgente para a instituição.

Essa exigência foi feita quando a provedora foi recebida no ministério, a 12 de Abril, para conhecer os membros da nova tutela e fazer um ponto da situação do trabalho da instituição. Nesse encontro, ficou a saber que a SCML é uma das preocupações do novo Governo, tendo sido pedidos à provedora informações e documentos, incluindo o Relatório de Contas de 2023, que ainda não foi apresentado. O ministério queria que a provedora entregasse o plano de reestruturação em duas semanas, mas Ana Jorge disse que não conseguiria cumprir esse prazo.

Ao que o PÚBLICO apurou, a Santa Casa chegou ao fim de 2023 com resultados líquidos positivos de dez milhões de euros, mas no primeiro trimestre deste ano terá tido receitas abaixo do orçamentado em mais de 20 milhões.

O cenário não melhora quando 85% da receita da SCML depende dos jogos sociais, que têm perdido mercado para os jogos online, e quando os resultados positivos do ano passado terão sido alcançados sobretudo com a ajuda de uma transferência de 34,06 milhões de euros, feita em Agosto, pelo Instituto da Segurança Social (ISS), a título de “despesas com utentes em Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) no período compreendido entre Abril de 2020 e Novembro de 2022”.

A verba chegou, aliás, numa altura de pouca saúde financeira na instituição, uma vez que, até Junho, apresentava resultados líquidos negativos superiores a 4,6 milhões de euros e estava com dificuldades em pagar salários.

Actualmente, a SCML enfrenta as consequências do processo de internacionalização, levado a cabo pelo ex-provedor Edmundo Martinho, cujo prejuízo total poderá ascender aos 50 milhões de euros. Sabe-se que, entre dinheiro transferido da SCML para a Santa Casa Global (empresa criada em 2021 para levar a cabo o projecto da internacionalização de jogos) e garantias prestadas, esse foi o valor.

Porém, está por apurar também quanto vão custar os processos que a SCML pode ter de enfrentar em tribunal e que são consequência de uma decisão tomada pela mesa. Em Junho, quando foi anunciada a existência de suspeitas relacionadas com os investimentos que estavam a ser feitos no estrangeiro, sobretudo no Brasil e no Peru, e uma auditoria à instituição, a mesa deu ordens para parar com todas as operações.

Esta decisão implicou não só uma acumulação de dívidas, porque as empresas fora de Portugal deixaram de pagar a fornecedores e trabalhadores, mas também um incumprimento de contratos e outros compromissos.

A SCML acumula ainda saldos de tesouraria negativos desde 2019, num total de 176 milhões de euros: -15,7 milhões em 2019; -67,6 milhões em 2020; -54,1 milhões em 2021; e -38,8 milhões em 2022. Isto fez com que se recorresse ao saldo de gerência que, em 2019, era de 217 milhões de euros e que, em 2022, ficou reduzido a 41 milhões. Além disso, no Plano de Actividades e Orçamento para 2024 está previsto um acréscimo de 2,68 milhões de euros em despesas com pessoal.