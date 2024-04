Gata entra dentro de caixa da Amazon e é enviada por correio 1600 quilómetros

Galena, que vive com os donos no Utah, passou seis dias no interior de uma caixa com destino a Los Angeles, na Califórnia. Estava desidratada, mas já foi entregue à família.

Não é novidade a adoração que os gatos têm por caixas, mas Galena, uma gata de seis anos, conseguiu o que parecia ser impossível. Passou seis dias dentro de uma — sem que ninguém se apercebesse.

No início de Abril, os tutores Carrie e Matt Stevens Clark receberam uma encomenda da Amazon em casa e, depois de a abrirem, Galena decidiu explorar o interior da caixa.

O pacote, que tinha cinco pares de botas, foi devolvido a 10 de Abril e a gata acabou por ir também. No total, Galena percorreu mais de 1600 quilómetros desde Riverside, no estado norte-americano do Utah, onde vive, até Los Angeles, Califórnia, escreve a BBC.

“Foi terrível. Não fazíamos ideia do que tinha acontecido. Afixámos toneladas de cartazes. Entrámos em contacto com amigos e familiares para nos ajudarem a encontrá-la. Procurámos durante uma semana”, recorda Carrie num email enviado ao canal de televisão do Utah KSL TV.

A 17 de Abril, quando o casal já estava quase a desistir das buscas, a dona recebeu uma chamada de um veterinário a informar que, apesar de desidratada, a gata tinha sido encontrada viva e saudável em Los Angeles.

Curious cat Galena jumps into an Amazon box...and goes for a 650 mile journey! https://t.co/b9KT4QJyVO pic.twitter.com/dUg4g15YXA — USA TODAY (@USATODAY) April 27, 2024

Galena passou seis dias sem comer nem beber. Além disto, escreve a BBC, só sobreviveu porque uma das ranhuras da caixa estava aberta o suficiente para garantir a entrada de oxigénio. A temperatura do interior esteve sempre amena.

A gata foi descoberta por Brandy, uma funcionária da Amazon, que a levou ao veterinário para ser examinada e depois devolvida aos donos, caso tivesse microchip.

“No início, não acreditei no veterinário e pensei que fosse uma brincadeira. Nem conseguia acreditar que ela estava na Califórnia. O Matt levou a encomenda ao correio sem saber que a nossa querida gata estava lá dentro”, recordou Carrie.

Assim que souberam do paradeiro da gata, o casal comprou dois bilhetes de avião para ir a buscar no dia seguinte. Levaram a transportadora, guloseimas e mantas com o cheiro da casa mas, segundo a dona, Galena só parou de tremer quando foi para o colo de Carrie.

“A Galena é um grande apoio emocional para mim e ajudou-me a superar muitos desafios de saúde nos últimos seis anos. A ansiedade e o stress de não saber nada dela foram insuportáveis”, declarou.