A falta de liberdade em Portugal

Por estes dias festejou-se o cinquentenário do 25 de Abril e nos próximos, a 1 de Maio, será a vez de outra efeméride, o Dia do Trabalhador. Ambos estão indelevelmente associados à liberdade individual e aos direitos dos trabalhadores. Mas, por entre as celebrações das duas datas, há uma questão que perpassa todas as gerações portuguesas, em especial entre os mais jovens, e que, cada vez mais, pesa na avaliação que se faz do país democrático: qual é o estado do mercado de trabalho em Portugal e que oportunidades oferecemos a quem por cá faz vida?

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt