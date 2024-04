Dois soldados ucranianos mortos no estado alemão da Baviera

Dois soldados ucranianos foram mortos na noite deste sábado na localidade de Murnau am Staffelsee, no estado alemão da Baviera, informou o órgão de comunicação Deutsche Welle. Segundo a polícia do estado alemão, as vítimas teriam 23 e 36 anos, indicando ainda que tinham detido o principal suspeito, um cidadão russo de 57 anos.

Segundo o jornal online ucraniano Kyiv Independent, o ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou que os dois homens eram soldados ucranianos sendo que as autoridades locais, contactadas pela televisão do estado alemão Bayerische Rundfunk, revelaram ainda que os dois soldados estavam a residir em alojamentos para refugiados, estando na localidade para obter tratamento por ferimentos de guerra.

Os motivos para as mortes são ainda desconhecidos. O ministro do Interior da Baviera, Joachim Herrmann, avisou, numa declaração à Bayerische Rundfunk, que não havia “provas convincentes” de que o caso estaria ligado ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

“Há testemunhos de que os três envolvidos já tinham sido vistos juntos anteriormente. Há indícios de que todos eles consumiram muito álcool. Tudo isto precisa de ser esclarecido”, afirmou o ministro.

