Hacks é agora a série que sempre quis ser

Quando arrancou há três anos, Hacks, que recebeu vários Emmy e Globos de Ouro, era produto de um tempo ainda no lastro das restrições pandémicas. Criada pelo casal Lucia Aniello e Paul W. Downs com Jen Statsky, era uma série pequena, a fingir que se passava noutro mundo, em que poucas personagens estavam juntas na mesma cena. Contava a história de uma veterana cómica de stand-up –​​ sem grande satisfação artística, mas a fazer muito dinheiro que lhe permitia uma confortável vida em Las Vegas –​ e de uma jovem argumentista que lhe trazia uma nova sensibilidade para reavivar a carreira. A segunda temporada trouxe mais viagens e outros cenários, mas a série mantinha ainda assim certas limitações no escopo da produção, com momentos em que se notava que as ambições extrapolavam os meios. Já a terceira, que se estreia esta sexta-feira na HBO Max, parece bem diferente, e em maior conformidade com aquilo que deveria ter sido sempre.

A dinâmica principal é a mesma entre a estrela Deborah Vance, a quem a respeitada e impressionante actriz Jean Smart dá vida de uma forma brilhante​, e a sua parceira criativa Ava Daniels, interpretada por Hannah Einbinder – Smart teve de esperar quase até aos 70 anos para ter um papel de destaque como este; Einbinder, filha de Laraine Newman, membro do elenco original de Saturday Night Live, é uma cómica de stand-up que teve aqui o seu primeiro grande trabalho.

O regresso da série, cuja leva anterior de episódios remonta há quase dois anos, foi dificultado porque Smart sofreu uma intervenção cirúrgica, a que se somaram as greves simultâneas de actores e argumentistas e ainda o facto de Aniello ter sido mãe enquanto acabava de realizar um dos cinco episódios que assina nesta época.

No início desta terceira temporada, Deborah volta à mó de cima graças a Ava. Depois de terem criado juntas um 'especial comédia' – no qual Deborah ultrapassa a piada fácil dos tempos em que trabalhava em casinos e a apresentar televendas, passando a reflectir sobre a sua vida e os seus erros –, ambas voltam às suas vidas. Ava regressa a Los Angeles para ser argumentista num programa na esteira de Last Week Tonight; Deborah continua em Las Vegas, a gozar a fama. As circunstâncias acabam por juntá-las outra vez – e a relação tóxica e volátil que serve à comédia de ambas volta ao centro de tudo.

Desta feita, a protagonista, que nos anos 1980 esteve perto de ter o seu próprio talk show nocturno, um trauma que nunca ultrapassou, volta à corrida para se tornar anfitriã de um programa do género cujo apresentador se vai retirar. Não é só em termos de meios e no aspecto visual que esta temporada parece diferente das anteriores: há, também, maior profundidade emocional. De resto, a piada e o gozo da série continuam no ponto, a explorar as diferenças de sensibilidades entre uma cómica nova e uma mais veterana. Esta última tem um historial de piadas racistas e de outros tipos de preconceitos em termos de género e orientação sexual, apesar da sua proverbial aceitação na comunidade gay, os seus maiores fãs.

Outras estreias da semana Fiasco Netflix, terça-feira Raphaël Valande (Pierre Niney) é um novo realizador francês que está a rodar o seu primeiro filme. A ideia é que seja um tributo à sua avó. Mas não é fácil: alguém no set está a tentar sabotá-lo. É esta a premissa desta série cómica francesa de sete episódios, criada por Igor Gotesman com a ajuda do actor Pierre Niney, que faz do protagonista, à frente de um elenco que inclui o próprio Gotesman, além de François Civil, Géraldine Nakache, Louise Coldefy, Marie-Christine Barrault e Vincent Cassel. Shardlake Disney+, quarta-feira Em 2003, C. J. Sansom, autor inglês nascido em Edimburgo, começou a escrever uma série de policiais de mistério histórico passados no século XVI, em plena era Tudor. Chegam agora à Disney+ nesta série com Arthur Hughes no papel de Matthew Shardlake, o advogado no centro de tudo, que aqui é contratado por Thomas Cromwell (Sean Bean), ministro de Henrique VIII que viria a ser decapitado por ordens deste, para investigar uma morte. A série é adaptada por Stephen Butchard. Um Homem por Inteiro Netflix, quinta-feira Em 1998, Tom Wolfe escreveu um livro passado maioritariamente em Atlanta e centrado em Charles Croker, um magnata imobiliário que está às portas da bancarrota. Agora, esse romance chega à televisão, numa adaptação criada por David E. Kelley (o veterano responsável por séries como Causa Justa, Ally MacBeal ou a mais recente Big Little Lies). Jeff Daniels faz de Croker, e a série conta ainda com Diane Lane, William Jackson Harper, Lucy Liu ou Bill Camp. Regina King, a actriz tornada realizadora, é produtora executiva e assina três dos seis episódios. Turtles All the Way Down HBO Max, sexta-feira Em 2017, John Green, autor de A Culpa é das Estrelas e outros romances para jovens adultos, publicou o seu quinto livro escrito sozinho. É a história de Aza, uma estudante de liceu com perturbação obsessivo-compulsiva e ansiedade que vai atrás de um multimilionário que fugiu que era vizinho do seu defunto pai. Esta é a adaptação cinematográfica, realizada por Hannah Marks, com Isabel Merced no papel principal. Não passa pelos cinemas em lado nenhum do mundo, indo directamente para a HBO Max. John Mulaney Presents: Everybody’s in L.A. Netflix, sábado, 02h30 Em directo de Los Angeles, John Mulaney, um dos grandes cómicos da sua geração, junta-se a amigos famosos "pessoas iguais [em estatura] a, mas não necessariamente Jerry Seinfeld, Chris Rock e David Letterman", diz-se no trailer, para explorar a cidade durante o festival Netflix is a Joke. Cada episódio – e serão seis, a serem transmitidos todas as noites de 6 a 10 de Maio – terá contornos diferentes, e é uma incógnita o que poderá acontecer ao certo, ou quem aparecerá realmente.

Nesta temporada, quem rodeia as protagonistas é também merecedor de maior atenção: Meg Stalter como Kayla, por exemplo; ou Carl Clemons-Hopkins, que faz do gestor da empresa de Deborah. Além destes nomes, os actores convidados incluem Helen Hunt, Christina Hendricks, Christopher Lloyd, George Wallace, Tony Goldwyn ou J. Smith-Cameron.