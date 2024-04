Gérard Depardieu detido para interrogatório sobre alegados crimes sexuais

O actor francês Gérard Depardieu foi chamado a prestar depoimento na Polícia Judiciária de Paris esta manhã e permaneceu detido até ao final da tarde para ser interrogado pelas autoridades.

Depardieu, de 75 anos, chegou às instalações da polícia às 8h da manhã de Paris (7h em Portugal). A diligência decorreu de duas queixas por alegados crimes sexuais cometidos contra outras tantas mulheres com quem o actor trabalhou em rodagem, em 2014 e 2021. Trata-se de dois processos autónomos.

Não é a primeira vez que o actor, um dos rostos mais populares do cinema francês, é visado por abuso sexual. Foram já várias as mulheres, aliás, que vieram a público denunciar a sua conduta. Depardieu, por seu lado, tem negado todas as acusações.

Uma das mulheres cuja queixa levou o actor a prestar depoimento esta manhã fez saber, através do seu advogado, que há três anos, nos bastidores da rodagem de Les Volets Verts (2022), Depardieu a agarrou contra a sua vontade e, prendendo-a entre as suas pernas, “lhe tocou no corpo até aos seios”. A queixosa, garante o advogado que a representa citado pela AFP, “sentiu-se completamente impotente, incapaz de escapar a esta armadilha”.

A queixa foi apresentada em Fevereiro e inclui alegações de agressão sexual, assédio e ultrajes sexistas.

A mulher cuja queixa diz respeito a acontecimentos que remontam a 2014, uma assistente de realização que à data tinha 24 anos, também acusa Depardieu de agressão sexual. Quando trabalharam juntos na rodagem de Le Magicien et les Siamois, o actor tê-la-á tocado contra a sua vontade e ter-lhe-á feito propostas sexuais insistentemente, conta o diário francês Le Monde, citando o jornal Le Courrier de l’Ouest.

Em 2020, Depardieu fora já acusado de violar a actriz Charlotte Arnould, dois anos antes. O caso ainda não teve desfecho nos tribunais.

Lembra ainda a estação britânica BBC que o actor é acusado de abuso sexual por mais de uma dúzia de mulheres, sendo que a queixa apresentada pela actriz Hélène Darras foi considerada improcedente porque os alegados crimes a que diz respeito, ocorridos em 2007, já prescreveram.

Depardieu tem vindo a negar qualquer comportamento indevido, insistindo que todas as relações que manteve foram consensuais. Numa carta aberta publicada no ano passado no diário Le Figaro, chegou mesmo a classificar as acusações de que tinha até então sido alvo como um “linchamento” público ditado por um “tribunal mediático”.