Ângelo Correia: “Passos Coelho criou o espaço onde quer iniciar o regresso”

Antigo ministro diz que o Chega tem criado uma “erosão no PSD” e admite que o partido se arrisca “a não ter poder autárquico a sul do Tejo”. “É inevitável que Passos se preocupe com isso”, afirma.

Ângelo Correia foi amigo de Pedro Passos Coelho, mas já não se falam há cerca de 11 anos. No entanto, das intervenções do antigo primeiro-ministro, o histórico barão social-democrata vê um desejo de regresso à acção política e à liderança do PSD – e é, segundo Ângelo Correia, precisamente no “espaço dos valores” que Passos Coelho está a iniciar o seu regresso.