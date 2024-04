A lista vencedora de André Villas-Boas. Veja quem integra a equipa

André Villas-Boas foi o vencedor das eleições do FC Porto, destronando Pinto da Costa, há 42 anos na presidência dos "azuis e brancos". O antigo treinador dos "dragões" venceu a corrida com 80,3% dos votos contra os 19,5% de Pinto da Costa, uma vitória esmagadora num sufrágio que contou com a participação de mais de 26 mil sócios, um recorde que mais do que duplicou o anterior máximo, fixado em 1988 quando 10.700 eleitores se dirigiram às urnas para reeleger o ainda presidente agora derrotado. Veja quem integra a lista vencedora do novo presidente do FC Porto.

Direcção

Presidente

Vice-Presidentes

Rui Jorge Teixeira de Carvalho Pedroto

João Begonha da Silva Borges (Pelouro Financeiro)

Tiago Filipe da Veiga Guarda Gomes de Madureira

Francisco António Miranda Araújo

José Luís Gomes de Andrade

Vogais

Alberto de Sousa Babo

Teresa Paula Dias Figueiras

Joana Pinto Leite César Machado Ortigão de Oliveira

Mesa da Assembleia Geral

Presidente

António Manuel Lopes Tavares

Vice-Presidente

Jorge Manuel Araújo de Sousa Basto

Secretários

Susana Abreu Alves Pereira Furtado de Mendonça

Vasco Miguel Barros Leal Cardoso

Vasco Bruno de Figueiredo Azeredo

Suplentes

Fernando Nuno Fernandes Ribeiro dos Reis

José Manuel Duque Rodrigues

Mafalda Leão e Seabra Ortigão de Oliveira

Conselho Fiscal e Disciplinar

Presidente

Angelino Cândido de Sousa Ferreira

Vice-Presidente

Carlos Manuel Maia da Rocha Nunes

Secretário

Rui Edgar Peixoto Araújo Duarte

Relatores de Contas

Rui Manuel Pais Brochado

Carlos Afonso Dias Leite Freitas dos Santos

Relator de Contencioso

Sofia da Costa Pimenta de Sá Azeredo

Relator de Sindicância

António Maria da Fonseca Côrte-Real Souto Neves

Suplentes

João Pedro Martins Costa

Miguel Paulo Pais Brochado

Conselho Superior

Fernando José Guimarães Freire de Sousa

Alberto João Coraceiro de Castro

Matilde Maria de Passos Ribeiro

António Manuel Paranhos Ferreira da Silva

Anabela Moutinho Monteiro

Paulo Ramalheira Teixeira

Ana Cristina dos Santos Silva Vieira Nunes Costa

Luís Miguel Bonifácio Osório

Cristiana Maria Barandas Vieira

Francisco José Queiroz Aguiar Teles de Menezes

Joana Sofia Lucas de Carvalho

Alexandre Nunes Teixeira dos Santos

Vitória Matos Bastos

Álvaro José da Silva Magalhães

Maria Catarina de Sousa Pereira Brás Marques

Pedro Manuel Ponces Rodrigues de Castro Camanho

Maria Eduarda Ferreira Taveira

Alfredo Luís Graça Barreira de Soares Calheiros

Maria João Matos Abreu Faria da Silva Moura

Maria Cristina Oliveira Lamelas Gomes

Suplentes