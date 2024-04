Segunda na TV: Dia Mundial da Dança, A Torre de João Abel Manta: O Imaginador e pinguins que dançam

CINEMA

Neneh Superstar

TVCine Edition, 19h45

Neneh tem 12 anos e sonha chegar ao posto de bailarina no Ballet da Ópera de Paris. Uma pré-adolescente negra, tem de ultrapassar vários obstáculos até ser aceite pela directora da escola. Uma comédia dramática de Ramzi Ben Sliman saída em 2022, que chega cá ainda, depois de não ter passado nas nossas salas de cinema, para assinalar o Dia Mundial da Dança. Como protagonista, Oumy Bruni Garrel, que foi descoberta através de um casting internacional. Maïwenn faz o papel da directora, incluindo o elenco ainda Aïssa Maïga e Cédric Kahn.

Jackie Brown

Cinemundo, 22h30

Jackie (Pam Grier) aumenta o seu magro ordenado como empregada de mesa fazendo entrar nos Estados Unidos dinheiro sujo de Ordell Robbie (Samuel L. Jackson), um traficante de armas. Um dia é apanhada no aeroporto por um agente (Michael Keaton) do Departamento de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo (ATF) e um polícia de Los Angeles (Michael Bowman), que a pressionam para entregar Ordell, sob a ameaça de prisão. Com a ajuda do seu fiador (Robert Forster), que compreende bem a sua inquietação, Jackie arquitecta um plano arriscado que pretende atirar as duas forças opostas - polícia e criminosos - uma contra a outra. Mas o problema complica-se porque os sócios de Ordell, Louis Gara (Robert De Niro) e Melanie Ralston (Bridget Fonda), têm as suas próprias agendas para cumprir… Uma adaptação de um policial de Elmore Leonard escrita e filmada por Quentin Tarantino em 1997.

SÉRIES

Finança Cega

RTP2, 22h

Nesta série sueca criada por Jesper Harrie, Bea Farkas (Julia Ragnarsson) é uma jornalista de economia que passa dos limites traçados por ela própria ao envolver-se, de forma secreta, com o director de um banco, Peder Rooth (Matias Varela). Isso trar-lhe-á informação privilegiada, com a qual não vai saber o que fazer.

Outlander

AXN White, 22h15

Estreia. Claire, uma enfermeira escocesa da Segunda Guerra Mundial que se viu transportada de 1945 para 1743, e o parceiro que encontrou nesse passado, Jamie, continuam a sua saga na América colonial na sexta época desta série criada por Ronald D. Moore a partir da série de livros de Diana Gabaldon.

Alex Hugo

Star Crime, 22h

Estreia. A série policial francesa, centrada num polícia que sai de Marselha e troca a vida urbana pela tranquilidade dos Alpes Franceses, chega à oitava temporada. No primeiro episódio, o polícia encontra um homem sem vida num carro, alguém que desapareceu há largos anos e foi alvo de extensas buscas.

Glória

RTP1, 24h

Depois de ter sido exibida no verão do ano passado, a primeira série portuguesa da Netflix volta à antena da RTP1. Criada por Pedro Lopes e realizada por Tiago Guedes, mostra uma pequena aldeia do Ribatejo tomada, nos anos 1960, por intrigas da Guerra Fria, entre soviéticos e americanos. Com Miguel Nunes, Victoria Guerra e Carolina Amaral.

A Justiceira

Globoplay, streaming

Com Malu Mader, esta série de 1997 centra-se numa agente da polícia que matou acidentalmente o seu parceiro e, passados cinco anos, junta-se a um grupo secreto de combate ao crime para recuperar o filho que o ex-marido toxicodependente entregou a criminosos para pagar uma dívida.

DOCUMENTÁRIOS

A Torre de João Abel Manta: O Imaginador

RTP2, 20h30

Este documentário do músico e actor Laurent Filipe com Paula Castelar é sobre João Abel Manta (n.1928), cartoonista e ilustrador que foi um grande opositor ao Estado Novo. Filipe é também o autor da música original.

INFANTIL

Happy Feet

Cinemundo, 15h30

O Dia Mundial da Dança é assinalado no Cinemundo com esta comédia musical de animação de 2006 assinada pelo australiano George Miller, que criou Mad Max e trouxe o porquinho Babe para o cinema. Passa-se na Antártida, entre os pinguins-imperador, e segue a história de um pinguim que, ao contrário dos outros, nasce sem saber cantar, mas sabe dançar sapateado.