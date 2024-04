Equipa da FEP vence competição internacional com proposta para reutilizar painéis solares

Uma solução para reutilizar painéis solares em fim de vida valeu um prémio internacional a um grupo de estudantes da Faculdade de Economia do Porto (FEP), numa competição em Oslo, na Noruega. Na edição deste ano da competição BI International Case Competition (BIICC), os participantes desenvolveram dois projectos – um com a duração de seis horas e outro que decorreu durante 30 horas, com estudos de caso para duas empresas: a Circle K Norway e a Statkraft​. “Sabíamos quais eram as empresas, mas [o caso] podia ser qualquer coisa”, disse ao PÚBLICO Inês de Castro, uma das estudantes da equipa que ficou em primeiro lugar.

A proposta vencedora do grupo de estudantes “baseava-se em reutilizar um painel solar depois de 20 anos [de utilização] em residências estudantis”, inspirada em projectos de cohousing na União Europeia em que eram usados painéis solares. A estratégia da equipa permitia reutilizar 99% dos materiais, sendo que a empresa em que se baseava este caso de estudo estava com dificuldades nesse processo.

“Apenas uma parte do painel era reciclada e essa parte valia muito pouco do valor dos materiais que eram utilizados na produção do painel”, explica Inês de Castro, em conversa com o PÚBLICO. “A empresa reciclava 60% [dos materiais], mas esses 60% eram 10% do valor do painel”, completa Inês Moura. E decidiram desenvolver um método em que era possível fazer isso. A equipa foi constituída por quatro elementos: Constança Araújo, Inês de Castro, Inês Moura e Vasco Silva, alunos do primeiro, segundo e terceiro anos da licenciatura em Economia da FEP. Ficaram em primeiro lugar no estudo de caso da Statkraft, uma empresa de energias renováveis.

A BI International Case Competition foi disputada por 12 equipas de diferentes universidades em todo o mundo. A competição anual desafia estudantes universitários a resolverem casos de estudo e a apresentarem soluções para problemas estratégicos de empresas reais. O segundo estudo de caso referia-se à empresa Circle K Norway, com um desafio sobre a partilha de automóveis, e os estudantes dispunham de apenas seis horas. Aqui, a equipa da FEP ficou em segundo lugar no concurso que aconteceu em Fevereiro.

Esta equipa de alunos faz parte da FEP International Case Team (FICT), uma organização estudantil que tem como principal objectivo a resolução de casos de estudo, sob orientação das faculty advisores e professoras Renata Blanc e Catarina Roseira. “Todo o treino que fazemos antes dá-nos muita preparação para depois conseguirmos enfrentar qualquer tipo de tema que nos seja apresentado”, considera Inês de Castro, salientando que a etapa de preparação foi “essencial” para permitir alcançar o galardão.

“Estas competições são uma oportunidade única para os estudantes porem em prática, de forma integrada, os conhecimentos que adquirem na licenciatura. Aprendem a identificar problemas, pensar de forma estruturada e construir os argumentos que suportam as ideias que querem defender”, disse a professora da Universidade do Porto Renata Blanc, que acompanhou os estudantes, em comunicado. Além disso, a docente reforça que “o que distinguiu a FEP foi sobretudo a forte qualidade da solução apresentada, a robustez da análise efectuada e também a solidez dos cálculos financeiros”. “Como só temos aquelas seis horas fazemos o máximo para que essas seis horas sejam as mais produtivas da nossa vida”, conta Inês Moura.

