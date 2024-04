Ludogorets Razgrad, campeão todos os dias

Há uma boa dose de dinastias no futebol europeu. Não estamos a falar de conquistas intermitentes num período alargado. Falamos de equipas que se sentaram em cima do primeiro lugar e levaram mais de uma década a levantarem-se. O Bayern Munique, por exemplo, caiu com estrondo da cadeira de maior da Alemanha após dez títulos seguidos para dar lugar a um estreante, o Bayer ex-“Neverkusen”, e vai ter de se reinventar. Ainda assim, os bávaros ficaram longe dos recordistas europeus de títulos consecutivos, o Skonto Riga na Letónia e o Lincoln Red Imps em Gibraltar, ambos com 14. Mas ainda resiste na Bulgária um candidato a bater este recorde. E que começou a ganhar desde que subiu à primeira divisão.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt