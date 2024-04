Sindicato dos Farmacêuticos confiante. Nova reunião com ministra da Saúde em Maio

Farmacêuticos esperam resolução dos problemas dos profissionais do SNS, a começar pela revisão da grelha salarial. Ministério da Saúde faz balanço positivo das reuniões com vários sindicatos.

O Sindicato Nacional dos Farmacêuticos (SNF), o último a ser recebido pela ministra da Saúde esta sexta-feira, dia em que Ana Paula Martins recebeu várias estruturas sindicais para dar início aos processos negociais, salientou a "boa receptividade" da governante para solucionar os problemas dos farmacêuticos do SNS. No final do dia, em comunicado, o Ministério da Saúde afirmou que as reuniões "decorreram numa base de diálogo construtivo".

"Existem uma série de problemas que estavam sistematicamente a ser adiados e, pela primeira vez, pelo menos, pareceu-nos haver vontade efectiva de olhar para as coisas e de as tentar resolver de uma forma eficaz", disse o presidente do SNF, adiantando que haverá nova reunião com o Ministério da Saúde dentro de um mês.

"Obviamente que é um mês de distância, mas a verdade é que, se este mês de distância se vier a traduzir, efectivamente, em algo concreto, isso já é bastante mais do que aquilo que nós conseguimos nos últimos anos", salientou Henrique Reguengo​.

"Eu estou esperançado que, daqui a um mês, se comecem a concretizar acções para que os farmacêuticos comecem a ter o tratamento que merecem no SNS, e que os utentes possam usufruir, efectivamente, daquilo que nós temos para dar", acrescentou.

Na reunião com a tutela, o SNF reivindicou a actualização das grelhas salariais, a contagem integral do tempo de serviço no SNS para a promoção e progressão na carreira, a adequação do número de farmacêuticos às necessidades do serviço público e o reconhecimento por parte do Ministério da Saúde do título de especialista.

Além do sindicato dos farmacêuticos, a equipa ministerial da Saúde, em conjunto com o Ministério das Finanças, recebeu também as estruturas representativas dos médicos e dos enfermeiros, "com o objectivo de apresentação mútua e recepção dos principais contributos da parte destes", disse o Ministério da Saúde, num comunicado enviado ao final do dia.

A nota dá ainda conta que Ana Paula Martins "reiterou" nas reuniões "a premência" de promover uma saúde de qualidade para todos, "através de múltiplas medidas sustentáveis, começando desde já com o novo Plano de Emergência do SNS". E, ao mesmo tempo, "conseguir, na medida do possível, corresponder às expectativas dos profissionais de saúde".

"As reuniões de apresentação de hoje [sexta-feira] decorreram numa base de diálogo construtivo entre as partes, tendo já sido partilhada, pela Ministra da Saúde, a intenção de data para início do processo de negociação excepcional no próximo dia 27 Maio, processo este, que se espera que decorra numa base de boa-fé, compromisso e responsabilidade das partes", conclui o comunicado do Ministério da Saúde.