Ministério da Saúde vai assinar protocolo negocial com os médicos em Maio, diz sindicato

Ao longo do dia, a ministra da Saúde vai reunir-se com os sindicatos representativos dos enfermeiros e termina a agenda com a audição do sindicato dos farmacêuticos.

O processo negocial entre o Ministério da Saúde e os médicos irá iniciar-se no próximo mês, adiantou o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Nuno Rodrigues, no final do primeiro encontro com a ministra Ana Paula Martins. A Federal Nacional dos Médicos foi o segundo sindicato a ser recebido.

“A negociação só se inicia com uma formalidade que é o protocolo negocial. Ficou marcado que esse protocolo negocial será assinado já no próximo mês e com este prazo que queríamos que fosse mais curto”, disse o secretário-geral do SIM, à saída do encontro. Tal como já tinha referido em entrevista ao PÚBLICO, o dirigente do SIM afirmou que a pretensão do sindicato é que o processo negocial não seja tão longo como foi o anterior.

“Solicitámos que até ao final do ano esteja concluído este protocolo”, que deve “ser transparente e trazer tranquilidade aos médicos para que saibam com o que podem contar nos próximos anos”. A data formal para a próxima reunião "ainda não está formalmente decidida, mas será certamente em Maio", explicou Nuno Rodrigues em declarações às televisões.

O caderno reivindicativo está entregue e deste faz parte a recuperação do poder de compra perdido pelos médicos desde 2015. O SIM assinou um acordo intercalar com o anterior Governo que assegurou um aumento salarial de 15%. Agora, disse Nuno Rodrigues, é preciso negociar o restante para chegar aos 30% de aumento salarial reivindicados pelos médicos.

Questionado sobre a abertura demonstrada pelo Ministério da Saúde sobre esta pretensão, o secretário-geral do SIM afirmou que a ministra disse que “vão avaliar a capacidade financeira do Estado”. “Nós já tínhamos defendido que fosse faseado no tempo. A ministra da Saúde mostrou-se [na reunião] uma pessoa de diálogo e vontade de resolver os problemas. E se este é um dos problemas, naturalmente que terá de ser resolvido.”

Além do caderno reivindicativo, o SIM entregou também “propostas para o aumento da acessibilidade dos portugueses à saúde, tanto nos cuidados de saúde primários como nos hospitais”. “Fizemos também propostas para o sector privado e social possa também ajudar o SNS”, disse.