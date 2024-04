Dos médicos aos administradores: sector quer reunir rapidamente com ministra da Saúde

Da renegociação das carreiras aos aumentos, actores da Saúde apressam-se a fazer chegar as suas reivindicações ao gabinete da nova ministra a tempo do “plano de emergência” prometido para 2 de Junho.

Ainda não passou uma semana desde que toda a equipa do Ministério da Saúde tomou posse e o programa do Governo só será discutido esta quinta-feira no Parlamento. Porém, para os actores da saúde, o "tempo urge". Médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e administradores hospitalares apressaram-se por isso a pedir reuniões, algumas com carácter de urgência, à nova ministra, Ana Paula Martins, para discutir problemas que ficaram por resolver. Auxiliares de saúde vão fazer pedido esta semana.