Polícia Marítima resgata cão que caiu de falésia em Peniche

O incidente aconteceu durante a tarde de quinta-feira, dia 25 de Abril. O animal, que estava desaparecido há três dias, ficou isolado numa das grutas do concelho e já foi entregue aos donos.

A Autoridade Marítima Nacional resgatou, na quinta-feira, dia 25 de Abril, um cão que caiu de uma falésia em Peniche, Leiria, e ficou isolado numa das grutas.

Numa publicação no Facebook, a Polícia Marítima diz ter recebido o alerta de uma testemunha que estava no local por volta das 15h45. O animal estava próximo da praia do Carreiro de Joanes.

Para o resgate foram accionados dois elementos do comando local da Polícia Marítima de Peniche, dois tripulantes salva-vidas e os bombeiros voluntários do concelho.

“À chegada ao local, os elementos da Polícia Marítima verificaram que a gruta onde se encontrava o cão era de difícil acesso, tendo sido de imediato activados para o local tripulantes da Estação Salva-vidas de Peniche”, lê-se na legenda da publicação. Apesar da queda, adiantaram as autoridades, o animal não ficou ferido.

Depois de entrarem na gruta e resgatarem o cão, levaram-no para uma “zona propícia para ser içado pelos elementos dos bombeiros”, acrescentaram.

A Polícia Marítima revelou ainda que o animal estava desaparecido há três dias e foi, entretanto, entregue aos tutores.