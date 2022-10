Um cão resgatado no Brasil tornou-se polícia: é o Cabo Oliveira

Cão salvo por agente da Polícia Militar do Rio de Janeiro é agora um fenómeno no Instagram. Cabo Oliveira já tem mais de 117 mil seguidores.

Um cão resgatado transformou-se em mascote da polícia e é agora uma das sensações mais amadas da Internet do Brasil.

O Cabo Oliveira foi salvo pelo agente da Polícia Militar do Rio de Janeiro Cristiano Oliveira, que o encontrou abandonado, ferido e esfomeado em 2019, perto da sua esquadra.

O cão — que usa a preceito um uniforme da polícia, uma arma de brinquedo e óculos de sol — tornou-se a mascote oficial do 17.º batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, fazendo patrulhas ao lado do seu dono e correndo ao lado de motos.

“Peguei num casaco, numa camisa da polícia e vesti-o por brincadeira. Tirei uma fotografia e enviei-a para os grupos da nossa esquadra”, disse Oliveira. “E depois a piada começou a tornar-se viral-”

Agora, o cão-polícia tem a sua própria conta no Instagram com mais de 117 mil seguidores.

“Se eu não publicar uma fotografia durante três dias, as pessoas já estão a perguntar ‘Onde está o Oliveira? Para onde foi o Oliveira?’”, disse o agente, entre risos.