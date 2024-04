Paris prepara piquenique para milhares nos Champs-Élysées

Em Maio, os Campos Elísios recebem mais uma mega festa, esta em estreia: “um piquenique na mais bela avenida do mundo”, é o convite. Um sorteio ditará os quase 4000 convidados. É um olimpiquenique.

"Participe no maior piquenique do ano na mais bela avenida do mundo!". O convite foi lançado pela autarquia parisiense e pelo Comité dos Campos Elísios esta semana e o convite é mesmo esse: fazer parte de uma celebração, a 26 de Maio, inédita e que marca um "estilo de vida parisiense", é dizer, um mega piquenique na avenida.

"À volta de uma grande toalha de mesa axadrezada vermelha e branca" pela avenida, vai acontecer precisamente a dois meses do início dos Jogos Olímpicos de Paris. Naturalmente, é também um evento para bater recordes e, para mais, promete-se "a maior toalha de mesa do mundo": 216m de comprimento.

​"Jovens e idosos, famílias, casais e amigos, parisienses, habitantes da Île-de-France e turistas", lê-se em comunicado, estão todos convidados. Desde que se tenham inscrito e tenham sorte no sorteio a realizar em Maio. As inscrições abriram a 24 de Abril no site oficial de Paris, mas esta sexta-feira já não estava disponível o formulário.

"Vamos reunir cerca de 4.000 pessoas à hora do almoço", explica o comité, sendo que os almoços serão "embalados, distribuídos gratuitamente e preparados pelos proprietários dos restaurantes da avenida".

Do Arco do Triunfo ao cruzamento da Avenida George V, haverá "nove cozinhas efémeras" pelo percurso. "Cada espaço de restauração terá o seu próprio design, uma atmosfera musical e saborosa, e muita animação", promete-se. Cada ponto da toalha, com 9 m2, poderá acolher um grupo de seis pessoas.

Para melhor gerir as multidões que irão participar neste Le Grand Pique-nique des Champs, haverá dois serviços de almoços-piqueniques, um às 11h45 e outro às 13h30.