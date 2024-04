O mundo no tempo dos vossos “avós”

Lembrar o mundo do 25 de Abril começa no reconhecimento de uma mudança histórica: a prodigiosa ascensão da Ásia. Sobre isto não vale a pena dizer mais nada. É a marca do nosso tempo.

Os jovens de hoje podem achar algo estranho o mundo dos “avós”. Eles ainda não tinham computadores pessoais e, muito menos, telemóveis ou redes sociais. Tal como os homens do século XVIII desconheciam o comboio e os do XIX ignoravam o avião, os militares do 25 de Abril não tinham telemóveis, apenas telégrafo e rádio. As invenções só nos são indispensáveis depois de “inventadas”. A informação internacional circulava em grande escala, de forma mais lenta e, ao mesmo tempo, mais densa.