A TV e o cinema antes do 25 de Abril: políticos a apontar, filmes a esconder

Algumas coisas nunca mudam. Nos noticiários, o ano de 1974 começa com a reportagem sobre o “tradicional primeiro banho no mar, o banho do Ano Novo, no Porto”. Senhores encasacados vêem homens de calções a jogar à bola, e de repente, reduzidos a tangas ou “slips”, a fazerem-se ao mar. Tentam fazer uma pirâmide humana, enxugam-se, juntam-se depois aos basbaques.

