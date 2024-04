Sexta na TV: As Ondas de Abril, Os Olhos da Revolução e os 50 anos d’A tourada

CINEMA

Missão Impossível: Nação Secreta

Star Channel, 22h15

Nesta quinta aventura (quase) impossível, o agente especial Ethan Hunt e a agência IMF (Força de Missão Impossível) vêem-se a braços com o Sindicato, uma organização terrorista de assassinos treinados que tenciona efectuar uma série de atentados em todo o mundo. Com a CIA a querer dissolver a IMF, que considera insubordinada e desacreditada, Ethan vê-se obrigado a agir à revelia dos seus superiores, reunindo uma equipa de pessoas da sua confiança para eliminar todos os que estiverem associados ao Sindicato. Eles terão não só de escapar aos assassinos, como à própria CIA, que agora os vê como ameaça à lei e à ordem. Foi escrito e realizado em 2015 por Christopher McQuarrie, que depois tomou as rédeas deste franchise baseado na popular série televisiva dos anos 1960.

As Ondas de Abril

RTP2, 22h56

Em Abril de 1974, dois jornalistas da rádio suíça são enviados a Portugal para fazer uma reportagem “positiva” sobre a ajuda a um país “subdesenvolvido, mas simpático”. Vagueiam pela província portuguesa quando, subitamente, irrompe a Revolução dos Cravos. Decididos a acompanhar os eventos em primeira mão, rumam a Lisboa na sua carrinha Volkswagen. Um filme realizado pelo suíço Lionel Baier em 2013.

Beekeeper - O Protector

Prime Video, streaming

Jason Statham é Adam Clay, um homem com um passado misterioso que hoje se dedica à apicultura e que se tornou muito próximo da sua vizinha. Quando ela comete suicídio depois de ter sido vítima de uma burla que a fez perder não só todo o dinheiro que tinha, mas também dinheiro que não era dela, Clay decide encontrar os responsáveis e fazê-los pagar de forma brutal. Um thriller de acção de David Ayer estreado este ano. Para além de Statham como protagonista, conta com Emmy Raver-Lampman, Josh Hutcherson, Bobby Naderi, Minnie Driver, Phylicia Rashad e Jeremy Irons.

SÉRIE

O Caso Asunta

Netflix, streaming

Estreia. Em 2013, em Santiago de Compostela, Asunta Basterra, que tinha nascido na China no ano 2000 e tinha sido adoptada aos nove meses por um casal da Galiza, foi encontrada morta. Os pais tinham comunicado o desaparecimento dela antes, mas a investigação policial encontrou pistas de que seriam os culpados. Foram condenados e presos. Depois de uma série documental de 2019, a história é agora contada nesta minissérie de ficção.

Adeus, Terra

Netflix, streaming

Estreia. Faltam 200 dias para um asteróide atingir a terra e o apocalipse chegar. O mundo entra em caos. É esta a premissa desta nova série distópica sul-coreana criada por Jung Sung-joo.

DOCUMENTÁRIOS

mus-e: 25 anos em Portugal

RTP2, 11h27

Em 2022, Nelson Lemos olhou para os 25 anos do projecto mus-e em Portugal, uma ideia do violinista e maestro Yehudi Menuhin para ensinar arte às crianças.

Baleias, Tartarugas e Homens

Odisseia, 16h

Estreia. No Oceano Índico, entre Madagáscar, Reunião e Comores, as baleias-jubarte e as tartarugas verdes conseguiram, e vão conseguindo, escapar à extinção. Os esforços humanos para isso acontecer, e para que haja um equilíbrio entre as várias espécies que vivem lá, são vistos neste documentário francês.

Os Olhos da Revolução

RTP1, 22h05

Quem é que filmou o 25 de Abril? Jacinto Godinho e Carlos Oliveira encontraram cinco pessoas que capturaram o dia em filme, de um operador de câmara da RTP que foi impedido de entrar no seu local de trabalho a uma equipa da ORTF, televisão francesa, que tinha sido avisada do golpe, passando por uma equipa da espanhola TVE.

MÚSICA

Fernando Tordo - A Tourada Faz 50 Anos

RTP1, 23h07

Foi em 1973 que Fernando Tordo interpretou pela primeira vez, no Teatro Maria Matos, em Lisboa, A tourada, canção escrita por ele com letra de Ary dos Santos que viria a ganhar o Festival da Canção e prenunciar a Revolução dos Cravos. No ano passado, o músico fez um espectáculo para assinalar o meio século que passou desde a estreia da canção.