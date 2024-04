Da reforma das urgências às unidades locais de saúde. Que mudanças iniciou a DE-SNS?

Passados 15 meses desde que iniciou funções como director-executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Fernando Araújo, que se demitiu do cargo nesta terça-feira, acredita ter posto em prática “a maior reforma, em termos organizacionais”, dos 45 anos de existência do serviço público de saúde. Entre as reformas já iniciadas pela equipa demissionária da Direcção Executiva do SNS (DE-SNS) estão a generalização das Unidades Locais de Saúde (ULS), a reorganização das urgências hospitalares e a universalização das Unidades de Saúde Familiar (USF) modelo B​.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt