Abril e as memórias de Manuel Alegre

Neste P24, Manuel Alegre conversa com Manuel Carvalho.

Manuel Alegre foi a voz da liberdade contra o fascismo, o gonçalvismo, o neoliberalismo, em defesa dos valores do socialismo democrático. Agora, conta a sua vida e a do país num livro essencial. Neste P24, Manuel Alegre conversa com Manuel Carvalho.

