O que está em causa no julgamento de Donald Trump?

Neste Fogo e Fúria olhamos para o primeiro julgamento da História dos Estados Unidos em que um antigo Presidente do país é acusado de ter cometido crimes.

Um tribunal de Nova Iorque vai decidir, nos próximos dois meses, se Donald Trump é ou não culpado de fraude com o intuito de interferir na eleição presidencial de 2016, no primeiro julgamento da História dos Estados Unidos em que um antigo Presidente do país é acusado de ter cometido crimes. Neste Fogo e Fúria percebemos o que está em causa.

Subscreva o programa Fogo e Fúria na Apple Podcasts, Spotify e outras aplicações para podcasts.