Julgamento histórico de Trump arranca após recurso de última hora

O julgamento de Donald Trump em Nova Iorque num caso relacionado com o pagamento pelo silêncio de uma actriz de filmes pornográficos — o primeiro na história dos Estados Unidos em que o arguido é um antigo Presidente norte-americano — começou ao início da tarde desta segunda-feira, em Manhattan, pouco depois de o juiz responsável pelo caso ter rejeitado uma derradeira tentativa da defesa para anular a acusação.

Poucos minutos depois das 15h (hora em Lisboa, 10h em Nova Iorque), o juiz Juan Merchan anunciou a rejeição de um segundo pedido da defesa com vista ao seu afastamento do processo.

Segundo os advogados de Trump, o facto de a filha de Merchan trabalhar numa empresa que presta serviços a candidatos do Partido Democrata constitui um conflito de interesses para o juiz. Este argumento, que a defesa já tinha usado uma vez durante a preparação para o julgamento, não convence a generalidade dos especialistas citados nos media norte-americanos, e voltou a não convencer Merchan nesta segunda-feira.

Norm Eisen, um advogado e antigo conselheiro da Casa Branca para questões éticas na Administração Obama, disse na CNN, num artigo publicado na semana passada, que "a ocupação profissional dos filhos de um juiz não é motivo para um incidente de recusa, desde que os filhos não estejam envolvidos directamente num processo".

Segundo Eisen, queixas e recursos como o que foi rejeitado nesta segunda-feira inserem-se numa estratégia da defesa de Trump para reforçar a ideia, junto de potenciais jurados que simpatizem com o ex-Presidente dos EUA, de que o processo está a ser manipulado pela Administração Biden.

"Ataque sem precedentes"

À chegada ao tribunal, Trump dirigiu-se aos jornalistas para afirmar que o julgamento "é um caso de perseguição política como nunca se viu".

Através da rede social Truth Social, Trump voltou a afirmar que o julgamento em Nova Iorque "podia ter começado há muitos anos, e não no meio de uma campanha presidencial" — uma afirmação que é contrariada, segundo os críticos do ex-presidente dos EUA, pelo facto de os advogados de defesa terem feito todos os possíveis para adiarem o início do julgamento. "É um ataque flagrante contra o opositor político de Joe Biden, feito em coordenação com a Casa Branca e que não pode continuar", disse Trump.

O primeiro dia do julgamento vai ser preenchido pelo início do processo de selecção dos jurados que vão decidir, nas próximas seis a oito semanas, se Trump é ou não culpado dos crimes de que foi acusado pelo gabinete do procurador de Manhattan, Alvin Bragg.

Neste processo, Trump é acusado de ter cometido 34 crimes de falsificação dos registos da sua empresa, a Trump Organization, com o objectivo de esconder um outro crime — o de interferência na eleição presidencial de 2016 através do pagamento pelo silêncio de uma antiga actriz de filmes pornográficos, Stormy Daniels. O ex-Presidente dos EUA nega ter cometido qualquer crime e declarou-se inocente de todas as acusações.

Se for considerado culpado, Trump poderá ser condenado a um máximo de quatro anos de prisão por cada um dos 34 crimes — uma sentença que, a acontecer, deverá ser reduzida a um máximo de quatro anos no total, devido ao facto de o ex-Presidente dos EUA não ter antecedentes criminais.

Selecção de jurados

Nos próximos dias, e pelo menos até ao fim desta semana, os três principais intervenientes no julgamento — o juiz, os advogados de Trump e os procuradores — vão questionar centenas de habitantes de Manhattan que foram convocados para participar no processo de selecção de jurados.

Depois de uma fase inicial que servirá para eliminar a grande maioria dos potenciais jurados (com base numa comprovável indisponibilidade para estarem presentes em Nova Iorque durante o julgamento, ou numa declarada incapacidade para decidirem de forma isenta), o juiz irá submeter ao grupo restante um questionário com 42 perguntas, construídas para reduzir ainda mais as escolhas.

O julgamento propriamente dito irá começar após a escolha de 12 jurados efectivos e de um número mais reduzido de suplentes, num processo que deverá demorar vários dias, ou mesmo duas semanas, devido às dificuldades inerentes a um julgamento em que o arguido é uma das personalidades mais conhecidas — e uma das que desperta mais paixões, a favor e contra — em Manhattan e no país.

Na fase final do julgamento, Trump só poderá ser considerado culpado se todos os jurados estiverem de acordo e validarem os argumentos e as provas que vão ser apresentados pela acusação.