Trump começa a ser julgado em Nova Iorque, um caso único na democracia dos EUA

Em qualquer outra época da História, o julgamento do primeiro Presidente dos Estados Unidos da América a ser formalmente acusado de crimes — antes, durante ou depois do mandato — daria azo a títulos mais ou menos criativos à volta da expressão "o julgamento dos séculos". A diferença, no caso de Donald Trump, é que o julgamento agendado para esta segunda-feira, em Nova Iorque, é apenas um — e, talvez, o menos relevante — dos quatro que o ex-Presidente dos EUA poderá ter de enfrentar até ao fim do ano.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt