Festival de Caminhadas no Gerês faz-se aos trilhos em Maio

É um fim-de-semana para conhecer trilhos em redor da aldeia de Campo do Gerês: a 18 e 19 de Maio, garantem-se visitas guiadas focadas no património natural e paisagístico. No final, há Caldo no Pote.

A associação Gerês Viver Turismo anunciou a 11ª edição do Festival de Caminhadas no Gerês: em destaque, "trilhos na envolvente da aldeia de Campo do Gerês, cujo património natural e paisagístico é de inegável valor​".

Nos dias 18 e 19 de Maio, o convite é para caminhar e conviver. Em cada dia, adianta-se em comunicado, "vão realizar-se três caminhadas guiadas, percorrendo outros tantos trilhos".

Os trilhos são todos circulares, mas diferem em extensão e dificuldade, ficando à escolha do caminhante, "possibilitando a participação de todos, independentemente da experiência que possam ter em caminhar na montanha."

Foto Campo do Gerês CM Terras do Bouro

Com início e fim na Porta do Parque – Campo do Gerês, há opções de passeio curto (início às 11h), médio (às 10h) ou longo (às 9h). Já o tradicional Caldo no Pote junta todos os participantes às 13h30.

Cada caminhante pode inscrever-se em um ou dois trilhos (um no sábado e um no domingo). A inscrição, até 17 de Maio através da associação Gerês Viver Turismo (aqui), custa 10 euros para um dia, 16 euros para dois ("inclui seguro, serviço de guia, caldo no pote e malga alusiva ao evento"). Quem estiver alojado em espaços aderentes ao evento, tem direito a "condições e preços especiais", devendo no caso a inscrição ser feita através do estabelecimento (a lista está aqui).

Foto Campo do Gerês CM Terras do Bouro

A iniciativa tem o apoio da Câmara Municipal de Terras de Bouro e é feita "em parceria com seis empresas de animação turística que operam no destino turístico Gerês". Mais informações no site oficial.