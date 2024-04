Quinta na TV: Capitães de Abril, westerns e Elsbeth

Há ainda Them, os 25 anos do canal História em Portugal com 25 de Abril: A Revolução dos Cravos, Outro País, Vermelho o Céu Naquela Madrugada e Shrek Para Sempre.

CINEMA

Capitães de Abril

RTP1, 15h10

Grândola, vila morena dá o sinal aos militares que a Revolução já está em curso. Manuel (Frédéric Pierrot) e Maia (Stefano Accorsi) estão no centro da acção, mas partilham um segredo: ambos prometeram, quando voltaram do Ultramar, nunca mais matar. E há alguém que conhece este pacto: a mulher de Manuel, Antónia (Maria de Medeiros, que também assina o filme), que ao ler partes do seu diário descobriu isso e outra coisa - que tinha sido traída. Agora, para reconquistar a mulher, Manuel vai tentar dar o melhor de si próprio no dia 25 de Abril... A música é assinada por António Victorino d’Almeida, pai da realizadora.

Os Homens da Montanha

AXN Movies, 10h33

Em 1980, altura em que o western não estava em alta, Richard Lang assinou este filme que marca o arranque de uma maratona de westerns. Protagonizado por Charlton Heston, cujo filho, Fraser Clarke Heston, escreveu o guião, segue dois exploradores da montanha, o rezingão Heston e o seu melhor amigo, Brian Keith, em busca de um vale lendário cheio de castores. Seguem-se outros westerns tardios, como Silverado, de Lawrence Kasdan, ou Cavalgada Para a Morte, de Geoff Murphy. Há ainda, até à noite, Jerónimo – Uma Lenda Americana, Pistoleiros Americanos, A Lei de Hannah, A Vingança de Wyatt Earp e Django Libertado.

SÉRIES

Elsbeth

Star Life, 22h20

Estreia. Desde 2010 que Carrie Preston veste a pele da advogada tornada detective Elsbert Tascioni no universo The Good Wife. Agora, a personagem (e a actriz que já recebeu um Emmy por ela ), que também passou por The Good Fight, encabeça esta nova série, criada, como as outras, pelo casal Robert e Michelle King. Acompanha Elsbeth a trabalhar com a polícia de Nova Iorque a resolver casos de homicídio, que, à moda da clássica série Columbo, sabemos desde o início quem cometeu, a única dúvida é como é que o assassino é apanhado.

Them

Prime Video, streaming

Estreia. A série de antologia de terror de Lena Waithe volta para a segunda época, chamada The Scare, à volta de um homicídio macabro na Los Angeles de 1991.

Investigação Criminal: Hawai’i

Star Channel, 22h15

Estreia. Chega à terceira temporada este spin-off de NCIS, a quarta série da saga. Encabeçada por Vanessa Lachey, centra-se numa equipa especial de agentes navais de investigação criminal a trabalhar no Havai.

DOCUMENTÁRIOS

25 de Abril: A Revolução dos Cravos

História, 22h15

Estreia. Foi há 25 anos que o canal História começou a emitir em Portugal. A efeméride é assinalada em simultâneo com o cinquentenário do 25 de Abril. Este documentário parte de imagens e áudios vindas de inúmeras fontes, sejam pessoais ou de arquivos como a RTP, a Reuters e a Cinemateca, para contar a história da revolução.

Outro País

TVCine Edition, 11h40

Após o 25 de Abril, alguns dos mais importantes fotógrafos e cineastas do mundo estiveram em Portugal para captar imagens de liberdade e de todo o processo revolucionário. Foram nomes como Sebastião Salgado, Glauber Rocha, Robert Kramer, Dominique Issermann, Santiago Álvarez, Pea Holmquist ou Jean Gaumy. Em 1999, o realizador Sérgio Tréfaut fez este documentário sobre esses registos. O TVCine Edition passa ainda filmes como O Que Podem as Palavras, Aristides de Sousa Mendes - O Cônsul de Bordéus, A Uma Hora Incerta ou Assalto ao Santa Maria.

ESPECTÁCULO

Vermelho o Céu Naquela Madrugada

RTP2, 22h56

Estreia. Gravado em Março, este espectáculo comemorativo da revolução, escrito por Teresa Paixão com direcção musical de Gui Salgueiro e direcção artística de Daniel Gorjão, junta as vozes de Gisela João e Pedro Flores à dança dos bailarinos Ana Jezabel, Catarina Casqueiro, João Villas-Boas e Tiago Coelho.

INFANTIL

Shrek para Sempre

Disney Channel, 10h55

Depois de alguns anos a viver a etapa do “felizes para sempre”, Shrek, numa espécie de crise de identidade, põe em causa as suas opções e a questionar se não seria mais feliz nos tempos em que era um ogre malcheiroso, de mau feitio e solteiro.