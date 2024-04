No Indie antes do Indie, Aqui é que vale a pena estar

Quatro filmes da edição 2023 do IndieLisboa chegam a sala, numa estreia atabalhoada que maltrata algum do melhor cinema que vamos ver este ano.

Contra a tendência dominante de inventar gavetas para fechar filmes, procurando revelar títulos que de outro modo ficariam reservados a sessões pontuais, eis o IndieLisboa a chegar-se à frente, distribuindo em sala quatro filmes mostrados na sua última edição, procurando também aguçar o apetite para o festival de 2024, com início a 23 de Maio. Entre eles, os dois principais premiados da competição internacional 2023: o Grande Prémio Um Lugar Seguro, estreia na longa do croata Juraj Lerotic, triunfador da paralela Cineastas do Futuro em Locarno 2022 (onde recebeu melhor primeira obra, melhor realizador e melhor actor); e o Prémio do Júri A Barragem, do franco-libanês Ali Cherri, oriundo da Quinzena dos Cineastas de 2022. Juntam-se-lhe o filme de abertura de 2023, Algo Que Disseste a Noite Passada, da cineasta trans canadiana Luis de Filippis, e Aqui, do belga Bas Devos, exibido na secção Silvestre e vencedor da paralela Encounters em Berlim 2023.