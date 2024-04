Guitarra dos Beatles esquecida mais de 50 anos num sótão vai a leilão

A guitarra Hootenanny, que pertenceu a John Lennon e aparece nas gravações de Help!, vai ser leiloada na sua caixa Maton no final de Maio pela Julien’s Auctions em Nova Iorque.

Uma guitarra, usada por John Lennon e George Harrison nas gravações dos álbuns Help! e Rubber Soul, esteve 50 anos esquecida no sótão de uma família britânica ligada à indústria musical. A sua redescoberta ficou a dever-se aos filhos do casal, que durante o processo de mudança de casa vasculharam o sótão e questionaram os pais sobre a origem da guitarra. "Ah, é do John", ouviram em resposta.

Esta Hootenanny, fabricada na Baviera no início dos anos 60 pela Framus, vai em Maio a leilão pela norte-americana Julien’s Auctions, em Nova Iorque.

Foto George Harrison a tocar a guitarra que foi de John Lennon e agora vai a leilão Cortesia Julien's Auctions/ Beatles Photo Library

Num vídeo de promoção, o co-fundador e director executivo da casa leiloeira, Darren Julien, conta como são contactados diariamente por pessoas que pensam ter peças espectaculares para lhes mostrar. A maior parte das vezes, diz, esses objectos não são autênticos ou a história que lhes contam não se confirma. Mas, em Março passado, quando organizavam um leilão de objectos de celebridades no Reino Unido, foram contactados por um jovem que lhes explicou que os pais estavam a mudar de casa e tinham encontrado no sótão uma guitarra, de que o pai falava muitas vezes, mas que julgavam perdida.

E aquela Hootenanny não era uma guitarra qualquer. Foi com ela que os Beatles gravaram as canções You’ve got to hide your love away, It’s only love, I’ve just seen a face, Norwegian wood e Girl. No final de 1965, a guitarra foi dada de presente por John Lennon a Gordon Waller, da banda Peter & Gordon, para quem Lennon e McCartney escreviam canções. Mais tarde, Waller deu a guitarra ao seu empresário, que a levou para casa e a guardou no sótão onde ficou mais de cinco décadas esquecida.

No site, a leiloeira explica que para confirmar que esta Hootenanny, número de série 51083, é de facto a guitarra que pertenceu a Lennon, recorreram a Andy Babiuk, músico e especialista em material dos Beatles. Asseguram que a guitarra tem marcas que a tornam facilmente identificável quando comparada com as imagens das fotografias feitas durante as sessões de gravação dos Beatles em estúdio, bem como com algumas das cenas do filme Help! e que o seu som é inconfundível.

A guitarra, agora restaurada, está a ser leiloada também com a caixa Maton, por dentro revestida de veludo amarelo e com uma etiqueta do revendedor também identificável em várias das fotografias da época.

Devido às condições de temperatura e humidade expectáveis num sótão, a casa leiloeira explica que teve de decidir entre manter a guitarra tal como estava e vendê-la “como um artefacto dos Beatles destinado apenas a estar em exposição”, ou restaurá-la para que fosse “um instrumento musical funcional e tocável.”

Optaram pela segunda hipótese. “Não vimos outro caminho a seguir: os instrumentos musicais destinam-se a fazer música, e uma guitarra tão importante para a história da música merece ser recuperada”, explicam no site, acrescentando que o restauro foi da responsabilidade do conceituado Ryan Schuermann, da LA Guitar Repair.

A base de licitação do leilão, que irá decorrer nos dias 29 e 30 de Maio, está entre os 600 mil e 800 mil dólares (aproximadamente, 560 e 750 mil euros). Mas a Julien's Auctions está confiante que poderá ultrapassar o recorde de 2015, num leilão de guitarras dos Beatles, com a venda da Gibson J-160E de John Lennon. Estimam até que esta Hootenanny possa vir a tornar-se a guitarra mais valiosa alguma vez vendida em leilão.