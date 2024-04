Efeitos da pandemia: crianças comeram mais em família, mas brincaram menos com os amigos

É um retrato dos prós e contras da pandemia em crianças em idade escolar, entre os 6 e os 9 anos. E os efeitos percepcionados pelos pais foram semelhantes num conjunto de 17 países. Durante a pandemia, as crianças fizeram mais refeições em família e participaram mais na preparação das mesmas. Mas brincaram menos com os amigos do que antes.

Os dados fazem parte do relatório The impact of COVID-19 pandemic on the daily routine and behaviors of school-aged children in Europe: results from 17 Member States, da Organização Mundial da Saúde e coordenado cientificamente pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), que é apresentado esta terça-feira em Lisboa.

Através deste trabalho, os investigadores procuraram perceber os possíveis impactos da pandemia nas crianças em idade escolar. Em 13 estados, a recolha da informação realizou-se durante o ano lectivo 2021-2022 e em quatro no ano lectivo 2022-2023.

A análise tem por base a percepção dos pais e encarregados de educação relativamente ao consumo alimentar, comportamentos familiares, actividade física e comportamentos sedentários, características do ambiente familiar, estado nutricional, saúde mental e bem-estar das crianças.

Segundo a informação disponibilizada pelo Insa, reuniram-se dados de quase 55 mil famílias e crianças, sendo a maioria rapazes (51.8%) e crianças de 8 anos de idade (54,8%). No caso português, os dados foram recolhidos no ano lectivo 2021-2022 e incluíram 5139 famílias com crianças entre os 6 e os 8 anos de 226 escolas.

Os resultados mostraram tendências muito semelhantes nos 17 países. De forma geral, refere o Insa em comunicado, os pais relataram que durante a pandemia aumentou a “partilha das refeições em família (29%)” e a “preparação de refeições em conjunto com a criança (26%)”.

Em oposição, refere o relatório, houve uma diminuição em praticamente todos os estados-membros dos comportamentos “comer refeições preparadas fora de casa” e “comer refeições prontas”, que variou entre 15% e 57%.

À semelhança dos outros países, Portugal não fugiu das tendências positivas e negativas quanto ao impacto da pandemia no comportamento das crianças percepcionado pelos pais. Também no nosso país, a partilha das refeições em família aumentou (35,4%), assim como a preparação das refeições em conjunto com as crianças (33.6%), em linha com os primeiros dados do relatório foram apresentados numa conferência na Irlanda.

Mais frutas e mais snacks

Também se observou um aumento do consumo de fruta (11.9%) e de vegetais (7.1%) e uma descida do consumo de bebidas açucaras (13.8%) durante a pandemia quando comparado com o período anterior. Pelo lado negativo, aumento o consumo de snacks doces e salgados e o tempo passado em actividades sedentárias, como ver televisão ou jogar no computador.

Em termos globais a tendência foi a mesma. Embora tenha havido um maior consumo de frutas e hortícolas, “aproximadamente uma em cada cinco das famílias relatou que os seus filhos começaram a consumir mais snacks salgados e doces como rebuçados, gomas, bolos, gelados”, refere o comunicado do Insa. “Quase 40% das crianças aumentaram o tempo gasto a ver televisão, a jogar jogos de vídeo/computador ou a utilizar as redes sociais.”

Mas também se registou, na maioria das famílias dos 17 países um agravamento da percepção de bem-estar das crianças. De acordo com o relatório, “em média, a frequência com que as crianças se divertem com os amigos piorou para 42% das crianças, assim como a capacidade de desfrutar de actividades nos seus tempos livres (27%) e o relato de ‘ter tempo suficiente para si’ (19%)”.

A percepção, por parte dos pais, que as suas crianças se sentiam tristeza e solidão “também foi mais frequente no período pandémico para uma em cada cinco crianças”.

Em Portugal, um dos comportamentos que apresentou “uma mudança mais pronunciada” entre o período pandémico e o pré-pandémico foi o que surge classificado no estudo como “divertir-se com os amigos”. Mais de 50% dos pais consideraram que no período pré-pandemia as crianças se divertiam muito frequentemente ou sempre com os amigos, comparando com os 23,6% durante a pandemia, mostram os dados do relatório.

A nível socioeconómico, aponta a nota de imprensa, as “dificuldades financeiras das famílias europeias aumentaram durante a pandemia”, com mais famílias a assumirem que tiveram dificuldade em chegar ao fim do mês sem grandes problemas financeiros, face às despesas de cada mês com os seus rendimentos. “Em Portugal, 11,4% das famílias portuguesas relataram que a sua percepção de riqueza piorou durante a pandemia”, nota o Insa.