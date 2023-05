Covid: Crianças comeram mais snacks, ficaram mais tristes e perderam tempo com os amigos

A Organização Mundial da Saúde (OMS) já decretou o fim da pandemia, mas ainda se procuram perceber as várias dimensões do impacto que a covid-19 teve. Novos dados, agora divulgados, ajudam a ter mais um vislumbre dos efeitos sobre os comportamentos e estilos de vida das crianças. Houve um aumento do consumo de snacks, do tempo de lazer em frente aos ecrãs, piorou a capacidade de se divertirem com os amigos e aumentou o sentimento de tristeza.

