Subsídio parental: como funciona e quais as modalidades?

Licença parental inicial. Exclusiva da mãe ou do pai. Subsídio parental alargado. Percentagem do rendimento bruto. Termos e conceitos que importam no momento de escolher a modalidade que os pais preferem para acompanhar os primeiros meses dos seus filhos. Neste Manual de Economia, ajudamos a compreender a linguagem do subsídio parental e como a sua estrutura acabar por beneficiar os salários mais altos.

