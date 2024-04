Sete projectos de cinema e audiovisual para comemorar o 25 de Abril

O Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) revelou hoje que ao programa de apoio Cinema pela Democracia, com uma dotação de 790 mil euros, foram admitidas 66 candidaturas, tendo o júri escolhido sete projectos. Este programa foi lançado em Outubro no âmbito das celebrações dos 50 anos da Revolução de 25 de Abril de 1974, numa parceria entre o ICA e a estrutura de missão sobre aquela efeméride.

De acordo com a lista divulgada pelo ICA, a maior fatia de financiamento será para o projecto de uma primeira longa da actriz Joana Brandão e para uma série televisiva idealizada pelo produtor e realizador Luís Almeida: 250 mil euros cada.

Coragem Hoje, Abraços Amanhã, produzido pela real Ficção, será uma longa de ficção que tem a mesma base do monólogo que Joana Brandão escreveu e encenou e interpretou há dez anos, a partir de uma pesquisa e entrevistas a mulheres que foram torturadas pela PIDE, a polícia política do Estado Novo, contou hoje à agência Lusa.

"É sobre a luta daquelas mulheres. É a visão concreta daquelas mulheres, da luta delas. O título era uma das frases que os presos diziam por código de batidas quando comunicavam. (...) Isto para mim é uma emoção muito grande, principalmente por poder dar voz a estas mulheres. Vai ser para mim uma honra enorme", disse Joana Brandão.

A série televisiva Novas Narrativas de Caça, de Luís Almeida e Victor Lemos, é composta por sete episódios com outras tantas histórias unidas pelo mesmo tema: "A busca de identidade e pertença de portugueses negros, afrodescendentes, que lutam para fazer parte de uma sociedade que muitas vezes os ignora e oprime", lê-se na página oficial do projecto. É uma iniciativa de Many Takes e Galo Bravo e entre os autores associados a cada episódio estão Luís Almeida, Cláudia Semedo, Gisela Casimiro e Diogo Carvalho.

No programa Cinema pela Democracia vão ainda ser apoiados três projectos de documentários: A palavra contra o silêncio, candidatado pela Continue Walking, com 100.000 euros, Celeste dos Cravos, pela MGN, com 90.000 euros, e Querido Mário, pela Sopro Filmes, com 73.000 euros.

A mostra de cinema 25 de abril em curtas, promovido pela produtora vilacondense Curtas Metragens CRL, com 7.000 euros, e a iniciativa Ontem e Hoje: As imagens de Abril, da Casa da Esquina, de Coimbra, com 20.000 euros, são os dois outros projectos escolhidos.

O programa de apoio tem como objectivo incentivar a criação de filmes, séries, telefilmes, acções de formação, seminários e ciclos de cinema "que apelem à comemoração dos 50 anos da Revolução de 25 de Abril e à reflexão sobre a sua relevância na construção da actual democracia".

É estipulado um faseamento da atribuição dos 790.000 euros entre 2024 e 2027.