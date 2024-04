A história do homem que fez uma revolução parar ao semáforo

O condutor do jipe do capitão, Francisco João Ferreira, contou ao jornalista João Pedro Pincha a sua história pela primeira vez.

É uma das histórias insólitas do 25 de Abril de 1974: ao chegar a Lisboa, a coluna militar de Salgueiro Maia parou num sinal vermelho. O condutor do jipe do capitão, Francisco João Ferreira, contou ao jornalista João Pedro Pincha a sua história pela primeira vez.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, ou noutras aplicações para podcasts.​ Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.