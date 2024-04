O militar que parou no sinal vermelho a caminho da Revolução

Agarrado ao volante e de olhos postos na estrada, sabendo apenas que era para conduzir até Lisboa, Francisco João Ferreira tardou a perceber que estava com vista desafogada para a História. Ao seu lado, no lugar do pendura, Salgueiro Maia ia ouvindo coisas através de um rádio e fazia comentários com um furriel que seguia atrás. Mas Ferreira não era tido nem achado, a sua missão era conduzir; só no Terreiro do Paço, à vista da fragata Gago Coutinho, é que tomou verdadeira consciência de que estava a participar num golpe militar.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt