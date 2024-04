Depois da aprovação do novo pacote de assistência à Ucrânia, o líder da Câmara dos Representantes dos EUA depende do Partido Democrata para não ser afastado numa moção de censura.

Desconhecido de uma grande parte do eleitorado dos Estados Unidos até há pouco mais de seis meses, James Michael "Mike" Johnson, um congressista republicano e ultraconservador que se destacou na política do seu estado — o Luisiana — por promover o ensino do criacionismo nas escolas públicas e a legalização de casamentos com regras apertadas para o divórcio, vê-se agora dependente do Partido Democrata para se manter como líder da Câmara dos Representantes.