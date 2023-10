Mike Johnson, o líder da Câmara dos Representantes que Deus quis

Na primeira vez em que os Estados Unidos prestaram atenção a James Michael "Mike" Johnson — o congressista do Partido Republicano e aliado de Donald Trump que foi eleito líder da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos na quarta-feira —, os sectores mais conservadores da sociedade norte-americana, com destaque para o movimento cristão evangélico, estavam alarmados com o aumento dos divórcios no país e tinham concluído que uma boa forma de os reduzir era torná-los mais difíceis.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt