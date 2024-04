Borrell insiste que UE tem de “fazer mais” e lamenta falta de anúncios concretos de apoio à Ucrânia

Expectativa é que com a aprovação do pacote de assistência militar dos EUA cheguem mais sistemas Patriot ao país. Chefe da diplomacia europeia diz que não pode tomar decisões pelos Estados-membros.

A aprovação do pacote de assistência militar dos Estados Unidos à Ucrânia, no valor de 61 mil milhões de dólares, veio retirar alguma da carga dramática à reunião do Conselho de ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, esta segunda-feira, no Luxemburgo, mas mesmo assim, o alto representante para a Política Externa e de Segurança do bloco, Josep Borrell, manteve a pressão sobre os 27 – que contrariaram as expectativas de anúncios concretos de novos apoios, alimentadas também pelo secretário-geral da NATO.